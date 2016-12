Maine-et-Loire Le nombre de faillites d'entreprises chute en 2016

0

En 2016, le Tribunal de commerce d’Angers a ouvert 487 procédures collectives à l’encontre de sociétés en difficulté, soit 15 % de moins qu’en 2015. Parmi elles, sept sur dix ont subi une liquidation judiciaire, les trois autres bénéficiant du sursis d’un redressement ou d’une sauvegarde. Au total, 1 253 salariés ont été impactés.

"On est revenu au niveau qu’on observait avant le gros boum de 2014, où nous avions traité plus de 600 procédures", se réjouit le président Jacky Morin. "C’est un signe encourageant. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup d’entreprises ont disparu ces dernières années, notamment dans le bâtiment."

De fait, certains secteurs ont encore beaucoup souffert cette année. C’est le cas des petites entreprises du bâtiment et de l’hôtellerie-restauration. Bien plus inquiétant en terme d’emplois, la filière horticole s’apprête à perdre deux noms historiques avec la liquidation des pépinières Levavasseur et de Gaignard Fleurs.

A lire dans Le Courrier de l'Ouest du samedi 24 décembre.