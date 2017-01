Maine-et-Loire Le niveau 2 du plan grand froid activé

Météo France annonce une vague de températures négatives entre -5 et -10° pour les jours à venir.

Béatrice Abollivier, Préfète de Maine-et-Loire a déclenché ce mardi jusqu’au 23 janvier le niveau 2 du plan hivernal (niveau jaune), permettant la mobilisation de 58 places supplémentaires d'hébergement.

Elles s'ajoutent s’additionnent aux 354 places existantes dès l'ouverture de la veille saisonnière le 1er novembre.

Au total, le département dispose de 452 places d’urgence mobilisables.

Pour l'heure, Angers dispose de 266 places, Cholet de 30 places, Saumur de 19 places. 53 places sont aussi disponibles dans les accueils ruraux et 84 dans les hôtels.

"La direction départementale de la cohésion sociale, les services de secours, les collectivités locales et les associations sont fortement mobilisés au service des publics fragiles durant cette période. Les maraudes du 115 et de la Croix Rouge seront intensifiées. Cependant, la mobilisation de chacun reste indispensable, pour repérer et signaler les personnes exposées" a indiqué la préfecture dans un communiqué.