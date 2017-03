Maine-et-Loire Le diocèse lance sa campagne annuelle du denier de l'Eglise

0

Le denier du culte, rebaptisé denier de l'Eglise, est d'abord destiné aux prêtres. La campagne d'affichage choisi depuis le 5 mars par les diocèses du Grand Ouest (Bretagne et Pays de la Loire) est claire : on y voit alternativement ou ensemble trois ecclésiastiques portant, sinon l'aube, du moins une croix ou un col clergyman.

Dans le Maine-et-Loire, ils sont 150 prêtres en activité et 49 à la retraite. La relève s'annonce compliquée puisque seulement six séminaristes sont en formation. A cet effectif, il faut ajouter les 69 laïcs. Pour soutenir cet effectif, ses besoins et ses missions, « le denier est vital », dit Mgr Delmas dans son message de lancement de campagne.

Le nombre de donateurs angevins - environ 10 500 -, centré autour de ce noyau de fidèles, reste relativement stable. Chacun donne en moyenne 200 euros. La campagne a rapporté l'an passé 2,25 millions d'euros, soit 2,5 % de moins qu'en 2015.

