Maine-et-Loire Le chômage est reparti à la hausse en mars

Fin mars 2017, en Maine-et-Loire, le nombre de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A) s'établissait à 39 370, en hausse de 1,5% sur un mois. Sur un an, la baisse s'établit néanmoins à 2,7%. La tendance est la même dans les Pays de la Loire : +1,5% sur un mois, et –2,3% sur un an.

En incluant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C), le nombre de chômeurs grimpe à 73 210 fin mars. Ce nombre diminue de 0,6 % sur un mois et progresse de 0,7 % sur un an. Les valeurs sont les mêmes dans les Pays de la Loire.