Maine-et-Loire Le chômage baisse de 3,7% en novembre

Fin novembre 2016, le nombre de chômeurs sans activité (catégorie A) s'établit à 38130, en baisse de 3,7% sur un mois, et de 6,7% sur un an. Il s'agit du troisième mois de baisse consécutif.

En ajoutant les demandeurs d'emploi ayant exercé une courte activité (A, B et C), le chômage reste stable à -0,2% en novembre, et +0,0% en un an.

Au niveau régional, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A atteint 165 070. Ce nombre baisse de 2,3 % sur un mois et de 7,0 % sur un an. Avec les catégories A, B et C, ce nombre progresse de 0,3 % sur un mois et diminue de 0,5 % sur un an.