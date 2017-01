Maine-et-Loire Le candidat François Fillon s'est invité chez le maire d'Angers

0

Surprise en début de soirée de réveillon samedi soir : le candidat à la présidentielle des Républicains est passé au Parc Expo d'Angers en compagnie de Christophe Béchu.

C'est en voisin - il habite Sablé - mais aussi et surtout en candidat à la présidentielle que François Fillon est passé samedi soir au Parc Expo à Angers, peu avant 20 heures. Il était accompagné de Christophe Béchu, ou plutôt il accompagnait ce dernier qui, traditionnellement, marque sa présence au réveillon de l'Amitié. Béatrice Abollivier, la Préfète, était aussi avec eux.

L'entourage du maire d'Angers précise que c'est bien l'ancien Premier ministre qui a pris l'initiative d'appeler et non l'inverse. Le coup de fil aurait eu lieu la veille. François Fillon a manifesté le désir de passer le début de soirée à Angers. Il a d'ailleurs poursuivi son périple chez les pompiers et les policiers.

Le maire d'Angers avait apporté son soutien à Alain Juppé lors des primaires de la Droite et du Centre. Faut-il alors interpréter cette visite impromptue comme une tentative de rapprochement de la part de l'ancien maire de Sablé, voire plus si affinités ?

