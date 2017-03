Maine-et-Loire L'Anjou ouvre ses ateliers des métiers d'arts

0

A partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche, les Journées européennes des métiers d'art vont ouvrir les portes de dizaines de professionnels, comme LouBK, maître-verrier à Bouchemaine qui montre son travail vendredi de 14 à 19 heures, samedi et dimanche de 11 à 19 heures.

La liste des visites d’ateliers et des animations proposées à partir de ce vendredi par les Journées européennes des métiers d’arts est riche et variée.

Si l’on s’en tient essentiellement aux animations collectives, le Village d’artistes de Rablay-sur-Layon propose son exposition « Le papier dans tous ses états » avec des démonstrations proposées par Jean-Michel Letellier (vendredi, samedi et dimanche de 15h à 19h).

A Saumur, le pôle de formations bijouterie de la Chambre de Commerce et d’Industrie, le plus important en France, propose des démonstrations de savoir-faire ainsi que des animations spéciales pour le jeune public (vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h au 54 rue Jean Ackerman à St Hilaire-St Florent).

Le Bastringue Général, à la croisée de la création plastique, de l’artisanat et du spectacle vivant, met en place de nombreuses animations : marché éphémère de créateurs locaux, ouverture d’ateliers métiers d’art, démonstrations de savoir-faire, ateliers, conférences, concerts… Il sera vendredi de 10h à 21h, samedi et dimanche de 10h à 19h au 13 rue Boutreux, aux Ponts-de-Cé.

Le programme complet sur www.paysdelaloire-metiersdart.com