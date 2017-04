Maine-et-Loire L'Angevine Christiane Lambert, future n°1 de la FNSEA, se confie

0

Sauf imprévu, Christiane Lambert sera ce jeudi la première femme portée à la tête de la FNSEA, le syndicat agricole n°1 en France. L’éleveuse angevine, qui brigue la succession de Xavier Beulin, décédé brutalement, se confie dans Le Courrier de l'Ouest de jeudi 13 avril. Extraits.

« Cette élection se passe dans des circonstances particulières », rappelle Christiane Lambert qui est jusqu'à aujourd'hui vice-présidente de la FNSEA. « Xavier (Beulin) devait briguer un second mandat. Statutairement, j’ai dû assurer l’intérim. Il y a eu une semaine de deuil, puis une semaine à la course au Salon (de l’Agriculture). C’est à ce moment-là que j’ai reçu plein d’encouragements m’appelant à poursuivre l’intérim.»

Sur le fait de la première femme présidente de la FNSEA : « J’ai toujours fait mes études dans un milieu d’hommes. En BTS, sur vingt-quatre, il y avait quatre filles. J’étais un peu garçon manqué et j’allais toujours jouer au foot ou au handball avec eux »

" 85 émissions télévisées à charge contre l’agriculture en 2015"

Sur l'agriculture bashing. « On est harcelé par l’agriculture bashing. Il y a eu 85 émissions télévisées à charge contre l’agriculture en 2015. On n’imagine pas les bleus au cœur des agriculteurs. » (...) « On s’est fait traiter de pollueurs ; maintenant on est tortionnaires. Les vegans marquent sur les fromageries : « Lait égale viol » parce qu’on insémine les vaches pour qu’elles fassent du lait. Ils viennent dans les bâtiments et ils filment. Est-ce que je vais chez eux filmer leur frigo pour voir s’ils mangent ce qu’ils nous disent de produire ? C’est de la délation, du flicage. Je dénonce le silence du ministre. Alors nous, on va prendre la parole. Je n’ai pas peur d’ouvrir mon élevage. »

Sur le bio. « Le fait d’avoir promu le bio dans les cantines a impulsé une dynamique. Les chambres d’agriculture ont de plus en plus de demandes d’installations en bio. On les accompagne. Si ça continue au rythme actuel, à fin 2017 nous serons à 15 % de surfaces en agriculture bio dans la région. »

