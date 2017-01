Maine-et-Loire. La terre d’Anjou tremble souvent mais plutôt gentiment

0

Les habitants de l’Anjou peuvent témoigner nombreux d’une secousse sismique qui les a réveillés un jour. Ou dont le ronronnement, « semblable à celui d’un camion », leur a fait tendre l’oreille. Car les tremblements de terre ne sont pas si rares en Maine-et-Loire, un département coupé en deux sur la carte des risques sismiques éditée par le BRGM, Bureau des recherches géologiques et minières (voir ci-contre) : risques modérés au sud de l’Anjou, et encore plus faibles au nord. A priori donc, pas d’angoisse. « Car l’Ouest de la France n’a aucune commune mesure avec les zones les plus dangereuses de l’Europe », tempère Julien Rey, sismologue au BRGM.

Aussi loin que remontent les archives populaires en la matière, on relève ainsi des dizaines de secousses sismiques dans le département. Leur degré d’intensité dépasse très rarement le chiffre 5, et se maintient souvent à 3 ou 4. Rien à voir avec l’échelle de Richter, explique Julien Rey, « l’échelle d’intensité, graduée de 1 à 12, ne traduit que les effets ressentis par la population et induits dans l’environnement. À 4,5 la secousse sismique peut vous réveiller. À partir de 5, elle peut lézarder quelques maisons anciennes. À 6 ou 7, elle peut faire tomber les cheminées fragiles ou mettre en péril les bâtiments les plus vétustes ». De mémoire d’Angevin, on n’a jamais vu cela.

