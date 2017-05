Maine-et-Loire La Confédération des PME en colère contre Emmanuel Macron

0

La cérémonie d’investiture d’Emmanuel Macron n’a pas été du goût d’Anouk Ullern, présidente de la Confédération des PME (CPME) en Anjou. L’organisation patronale n’a tout simplement pas été invitée, une faute inadmissible selon elle.

"Tout au long de la campagne, le candidat d’En Marche a répété vouloir être le Président de tous les Français, vouloir dépasser les clivages gauche-droite, vouloir rassembler, vouloir que tous les membres et acteurs de la société soient représentés. Tous", rappelle la représentante patronale dans une tribune.

L’équipe du nouveau Président oppose une "erreur de protocole" à la colère de la CPME. Mais pour Anouk Ullern, "cet acte n’a rien d’une erreur, c’est un choix délibéré, car la même "erreur" s’est reproduite dans plusieurs départements lors de ses meetings de campagne auxquels la CPME n’a pas été invitée, dont celui d’Angers."

Dénonçant "un signal décourageant, destructeur et outrageant", elle entend bien demander des comptes à Emmanuel Macron, "au nom des entreprises adhérentes à la CPME Maine et Loire" : "L’idée serait-elle de gouverner la France sans les PME/TPE (99 % des entreprises, 69 % des recrutements, 49 % de l’emploi salarié, 44 % de la valeur ajoutée) et, dans l’affirmative, peut-on nous expliquer comment ?" Selon elle, réduire la CPME "au silence ou à l’inexistence serait une atteinte grave à la démocratie."