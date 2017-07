Maine-et-Loire L’au revoir ému de Béatrice Abollivier, 1re préfète de l'Anjou

0

Après vingt et un petits mois de présence en Anjou, Béatrice Abollivier a officiellement pris ses nouvelles fonctions en Seine-et-Marne jeudi.

« Je ne m’attendais pas réellement à cette nomination, si vite, et j’éprouve déjà une nostalgie réelle ». La première préfète qu’ait connue le Maine-et-Loire n’aura pas fait long feu en Anjou, rapidement propulsée dans un département plus grand et plus peuplé. Si elle évoquait « un sentiment d’inachevé » jeudi soir lors de la réception qu’elle organisait pour son départ, Béatrice Abollivier s’est vite reprise, listant le nombre de chantiers qu’elle avait eu à superviser : les fusions d’intercommunalités et celles - curieusement plus brûlantes - des syndicats d’eau, la naissance de communes nouvelles, l’accueil des migrants - pour lequel elle a longuement remercié les associations « qui œuvrent auprès des plus vulnérables » -, les dispositions de sécurité commandées par l’état d’urgence, etc.

