Maine-et-Loire. Jusqu’à la mi-février : vous êtes comptés

Le recensement 2017 frappe aux portes dans une cinquantaine de communes de l’Anjou.

Chaque année, l’Institut national de la statistique et des études économiques envoie une armée d’agents recenseurs, bardés de formulaires, sillonner la France. Leur mission : tout nous apprendre sur nous-mêmes. Combien sommes-nous ? Où habitons-nous ? Que faisons-nous ? Où allons-nous ? « Car le recensement », explique Amandine Rodrigues, chargée d’études à l’Insee, « ne sert pas qu’à déterminer avec précision l’évolution de la démographie commune par commune. On en tire aussi des études socio-économiques très diverses, dont les résultats influent sur les politiques publiques, l’habitat, les déplacements… ». L’affaire est désormais bien rodée. Les communes des moins de 10 000 habitants sont recensées tous les cinq ans. « Et celles de plus de 10 000 habitants chaque année, à partir d’un échantillon de population déterminé ».



En Maine-et-Loire, une cinquantaine de communes passent ainsi au crible en chaque début d’année. Les agents recenseurs, employés par les municipalités concernées et munis d’une carte tricolore en bonne et due forme, déposent dans chaque foyer un formulaire de 31 questions très précises, qu’ils passent récupérer ensuite.

Processus qui ne cesse d’évoluer chaque année en cédant du terrain à Internet. « Le recensement en ligne gagne du terrain », confirme Amandine Rodrigues. « C’est même une pratique en avance dans le Maine-et-Loire, où 54,4 % de la population recensée a procédé de cette manière en 2016. C’est mieux qu’en Pays de la Loire, où cette proportion n’atteint que 51 %, et surtout beaucoup que l’ensemble du territoire, où elle n’atteint que 39 % ».