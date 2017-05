Anjou Ils ouvrent leur jardin au public ce week-end [carte interactive]

0

Le week-end prochain, une cinquantaine de propriétaires du Maine-et-Loire ouvrent leur jardin.

Le ministère de la Culture et de la Communication organise cette année encore son traditionnel rendez-vous au jardin. Le 15e du nom qui verra une cinquantaine de ces havres de verdure s’ouvrir au public en Anjou, via l’Association de sauvegarde des parcs et jardins d’Anjou (Aspeja).

« On est les plus nombreux dans la région, note Jacques Bizard (château d’Epiré, Savennières), le président de l’Aspeja. Environ 1 200 belles demeures ont été recensées dans le département ».

La carte des jardins à visiter le week-end prochain :

Des sites remarquables

Trois sites angevins bénéficient du label « jardin remarquable », qui distingue les sites « particulièrement bien entretenus et ouverts au public ».

Il s’agit du Parc oriental de Maulévrier, connu pour son inspiration japonisante.

S’y ajoutent le château du Pin (Champtocé-sur-Loire), dont les jardins ont été conçus en 1921 ; et le château et parc de Gastines (Fougeré), plus récent (1990).

On peut ajouter trois autres parcs qui ont fait le choix de valoriser un jardin potager : Château Colbert, Maulévrier ; la Baronnière à La ChapelleSaint-Florent ; et le château d’Epiré à Savennières.

En bordure ouest du département, à Varades, on peut aussi citer le parc du château de la Madeleine, dit « Palais Briau », dessiné sous Napoléon III.

