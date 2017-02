Maine-et-Loire. Ils comptent les chauves-souris l’hiver

0

Chaque hiver, des dizaines de naturalistes angevins recensent les petits mammifères ailés.

Samedi 28 janvier, au cœur de l’hiver et d’une ancienne grotte d’extraction à Lué-en-Baugeois. Il fait noir, il fait froid, les sons sont étouffés par le tuffeau et le plafond est limité à 1,60 mètre, la taille usuelle des carriers des siècles passés. Rien qui puisse attirer un humain normalement constitué. Pourtant Bruno Gaudemer, Gérald Larcher et Patrice Pailley sillonnent depuis des heures les galeries tortueuses, frontale sur la tête et crayon en main. Comme chaque année à cette époque, ces naturalistes indécrottables recensent les chauves-souris, espèce par espèce, fissure après fissure, veine après veine.

Sur les 34 espèces répertoriées en France, la région en compte 22, ce qui en fait l’un des territoires les plus riches. La plus grande, la noctule, pèse ses 40 grammes et développe une envergure de 40 centimètres. Les plus petites, pipistrelles et autres sérotines, sont de vrais plumes, si l’on peut dire pour des mammifères. Les plus légères n’excèdent pas trois grammes pour une envergure 15 centimètres. Toutes les espèces angevines sont insectivores.

Retrouvez notre dossier sur les chauves-souris dans Le Courrier de l'ouest de dimanche 5 février.