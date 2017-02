Maine-et-Loire Il y aura bien un 32e salon des vins de Loire

0

Menacé et critiqué, le salon des vins de Loire, qui s’est achevé mardi, a tenu bon. Il y aura bien une 32e édition en février 2018.

La rumeur avait enflé tout le weekend, annonçant la fin du salon des vins de Loire à Angers, quelques mois après le déménagement du salon du végétal vers Nantes.

La fuite de 150 exposants de la Loire vers le nouveau salon parisien Vino Vision, dont la célèbre maison de bulles Ackerman, aurait sonné la fin du salon ligérien qui serait passé de 600 vignerons dans les années quatrevingt-dix à 230 cette année. Sans ses 220 voisins de la Levée de la Loire et du salon Déméter.

« C’est vrai que le dimanche a été mitigé même si les affaires n’ont pas été si mauvaises que ça, avoue Christian Groll, le patron du parc-expo. Avec 8 500 visiteurs, on est un peu en dessous de nos objectifs mais on est finalement très contents et rassurés sur la pérennité du salon des vins de Loire à Angers. […] Portée par une dynamique territoriale forte autour de Food’Angers, cette édition confirme la position unique du salon comme étant une place de marché performante pour les vins de Loire. On va d’ores et déjà lancer l’édition 2018 qui aura lieu du 4 au 6 février et on va scruter la concurrence ».

Du côté des bio, on se frotte les mains, conscients du poids qu’ils pèsent désormais dans la balance des discussions. Même satisfecit à la Fédération viticole Anjou-Saumur pour qui le salon angevin est assurément une magnifique vitrine.

