Maine-et-Loire. Il envoie sa viande de bœuf par La Poste

0

Un jeune ingénieur agronome du Voide expédie par La Poste, dans la France entière, la viande de l’exploitation familiale.

La Poste, qui n’est plus à une révolution près, a aussi des camions frigorifiques. Frappé au sigle de « Fresh by Chronopost », en voici un, justement, qui arrive sur l’exploitation agricole des Pineau, au Voide, tout près de Vihiers. Ici, Eric Pineau élève du bœuf charolais, « environ 65 vêlages par an », des animaux exclusivement destinés à la production de viande bovine.

Son fils, Antoine, est tout aussi rompu à la passion agricole. Mais il la voit sous un autre angle. Après une licence pro à l’École supérieure d’agriculture et une formation d’ingénieur à Agrocampus Ouest, puis deux ans au service de l’entreprise In Vivo, il a rejoint l’exploitation familiale en prenant un pari : développer la vente directe, et pas seulement à côté de chez lui.

La suite dans Le Courrier de l'Ouest de ce samedi