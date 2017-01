Maine-et-Loire. Il a fauché un scooter en doublant un camion, il reste en prison

0

Un terrible accident de la circulation s'était produit mercredi 4 janvier dernier, à 7 h 40, sur la route entre La Poitevinière et Jallais. Malgré le très épais brouillard, un conducteur avait entrepris de doubler un camion. En face, il y avait un scootériste de 17 ans qui transportait sa petite sœur de 14 ans. Le choc a été effroyable, mais le conducteur ne s’est pourtant pas arrêté. Il a continué sa route et expliquera peu de temps après aux gendarmes avoir cru que c’était un animal.

Du côté des victimes, c’est un cauchemar : le jeune pilote de l’engin vient tout juste de sortir du coma et les médecins craignent de lourdes séquelles.

Du côté de l’auteur de l’accident, le tableau n’est pas plus rose : c’est un jeune homme qui, malgré un passif fait d’alcool et de drogues dures, commençait à se réinsérer grâce à son travail de maçon. Mercredi, devant les juges de la chambre de l’instruction d’Angers, il demandait d’être remis en liberté pour justement retrouver son travail, tout en exprimant ses regrets aux parents des victimes.

Mais les juges l’ont gardé en prison expliquant craindre un renouvellement des faits.