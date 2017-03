Maine-et-Loire Faute d'argent, le promoteur écarté de trois grands projets

0

Le groupe Histia, qui devait investir des millions d’euros au château de l’Isle Briand et à Angers, a dû déclarer forfait, faute d’argent.

Annoncés avec clairons et trompettes l’an dernier, le rachat du bâtiment de la Maison départementale du tourisme et les investissements promis dans une vaste résidence intergénérationnelle à Angers et dans le château de l’Isle Briand, au Lion-d’Angers, ont été discrètement abandonnés ces dernières semaines. La société Histia, qui avait remporté concours et promesses d’achat, a dû jeter l’éponge, faute de financements.

Cette frénésie d’opérations immobilières reposait sur les 50 millions d’euros que lui promettait un fonds d’investissement. Lesquels ne sont jamais arrivés dans les caisses d’Histia. Lassé par les reports successifs, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a donc cassé la promesse de vente du bâtiment de la place Kennedy et l’avant-projet de bail emphytéotique signé pour transformer le château de l’Isle Briand en hôtel de luxe.

Idem du côté de la Chambre de commerce et d’industrie de Maine-et-Loire qui était elle aussi en affaire avec le groupe Histia. En l’occurrence la transformation d’un ancien centre de formation de la CCI en résidence intergénérationnelle à Angers. Un projet très ambitieux avec 154 appartements, 10 maisons individuelles, un restaurant et une piscine. Là aussi, l’absence des fonds a fait péricliter l’affaire.

Plus d'informations dans le Courrier de l'Ouest de ce mercredi.