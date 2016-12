Maine-et-Loire En 2016, divorcer sera plus rapide, mais aussi plus cher

0

Plus de 1300 divorces ont été prononcés en 2015 en Maine-et-Loire.

Il n'est plus nécessaire de passer devant le juge pour divorcer par consentement mutuel.

Au premier janvier, une réforme change les modalités du divorce par consentement mutuel qui va devenir plus rapide. spécialiste en droit de la famille, et Me Maud Dallay, notaire à Angers, recommandent toutefois la prudence et de s'appuyer sur de bons conseils.

« Cette réforme supprime le contrôle du juge pour les divorces par consentement mutuel. Jusqu'à aujourd'hui, le juge contrôlait le travail de l'avocat et du notaire. Il veillait au respect des intérêts des enfants et s'assurait s'il n'existait pas de déséquilibres financiers entre chacun des époux », explique Me Stéphanie Besson, avocate au barreau d'Angers,

« Ce qui change, c'est qu'il ne sera plus possible que les deux époux aient le même avocat. Il faudra que chacun ait le sien. Et bien sûr, la convention ne sera plus homologuée par le juge ».

Deux avocats, c'est donc le risque que cela coûte deux fois plus cher...

