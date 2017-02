Maine-et-Loire Elle dénonce le sexisme dans les collèges et les lycées

0

Une lycéenne de la région angevine a créé une page Facebook - Paye ton bahut - pour faire prendre conscience du sexisme qui règne dans les collèges et les lycées.

Depuis dix jours, la jeune fille qui préfère rester anomyme ne l'est plus tout à fait même si personne ne sait que la jeune fille est à l’origine d’une page Facebook qui fait fureur. Paye ton bahut, c’est elle, qui a déjà engrangé 500 témoignages et plus de 20 000 soutiens.

La page s’inscrit dans la continuité de Paye ta shnek - plus de 200 000 suiveurs -, initiée en 2012 par la graphiste Anaïs Bourdet, ainsi que toutes les autres pages qui ont été créées pour lutter contre le harcèlement sexiste dans divers milieux : Paye ton taf, Paye ta robe (avocat), Paye ta blouse, Paye ta fac …

« Ça commence par une blague de mauvais goût » Paye ton bahut est donc une page Facebook qui partage des témoignages d’élèves ayant subi ou subissant du sexisme au lycée ou au collège. Les témoignages sont édifiants.

Pourquoi le sexisme est-il trop souvent banalisé ?

Les réponses de Sébastien Attencourt, responsable départemental

du service social en faveur des élèves à la Direction académique de Maine-et-Loire.