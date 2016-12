Maine-et-Loire Drôle de neige ce matin

0

Il a neigé de façon très localisée ces derniers jours sur Angers et la grande région. Un phénomène météo exceptionnel lié à la pollution, explique le centre météo de Beaucouzé.

« C’est un phénomène imprévisible qui ne peut être expliqué par l’évolution globale des masses d’air et se produit en conditions anticycloniques, indique Jean-François Laclavetine, technicien météo. Il est lié à une émission de particules, sur lesquelles les gouttelettes de brouillard s’agglomèrent et givrent avant de retomber sur le sol, ce qui peut être caractérisé par une neige en grains». A Strasbourg, un tel phénomène avait été qualifié de neige industrielle début décembre. On parle aussi de neige urbaine.

La météo prévoit un léger redoux en fin de journée demain, avec des risques de bruines givrantes jusqu’à lundi .