Maine-et-Loire Des recettes pour des menus festifs

0

Entrée, plar, dessert.... Parmi les bonnes idées dévoilées ce matin dans votre journal : voici le kiwi liégeois de Ciboule & Ciboulette à Avrillé. Ces recettes simples et savoureuses ont été imaginées par des professionnels de la restauration du département.

Les ingrédients



Pour 4 personnes

8 kiwis

20 cl d’eau

100 g de sucre semoule

1 demi-gousse de Vanille

chantilly :400 g de crème liquide, 180 g de sucre, 1 demi-gousse de vanille

sirop kiwi Giffard

4 boules de glace vanille



La mise en œuvre



Éplucher et couper les kiwis en morceaux.

Chauffer l’eau, le sucre et la demi-gousse de vanille grattée jusqu’à l’obtention d’un sirop.

Verser la moitié du sirop chaud sur les kiwis ou plus selon la consistance désirée puis mixer.

Chantilly : Dans un récipient bien froid, fouetter la crème très ferme. Ajouter le sucre et la demi-gousse de vanille à la fin.



Montage



Dans un grand verre, verser un trait de sirop de kiwi, ajouter la boule de glace vanille, la purée de kiwi et terminer par la chantilly.

Préparation 20 mn.