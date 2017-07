Maine-et-Loire Des entreprises se lancent dans l'économie circulaire

0

Des entreprises de Maine-et-Loire s'allient et s’organisent pour faire concorder leurs besoins. Encouragée par la Chambre de commerce, en partenariat avec les Chambre des métiers et d’agriculture, une « économie circulaire » se met en place dans le département. « Les problèmes de gardiennage et de collecte des déchets reviennent de façon récurrente. Seuls, ils n’ont pas toujours les moyens d’y faire face », note Anouck Tharreau, de la CCI.

Un travail de fond a été entamé pour les aider à trouver des solutions clef en main, via une toute nouvelle association, l’ADECC (Association développement, économie circulaire collaborative). « Ses adhérents bénéficient de groupements de commandes en matière d’énergie, de fournitures de bureau, de collecte de déchets, de téléphone… », témoigne Jacques Loiseau, entrepreneur à Beaupréau-en-Mauges et président de l’AECM, un club d’entreprises locales.

Renseignements : contact@adecc.org ; Tél. : 02 41 20 54 48.

