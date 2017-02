Maine-et-Loire Coup de pouce 49, l’oubliée des « champions de la croissance »

0

Comme nous le relations mardi, quatre entreprises angevines figurent au classement national des 500 « champions de la croissance », établi Les Échos.

Qowisio, Akaze, Octave et Evolis ont toutes ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de plus de 40 % entre 2012 et 2015.

Mais il semble que le quotidien économique soit passé à côté de certains champions.

Ainsi, la société coopérative Coup de Pouce 49, qui salarie une centaine de porteurs de projet à Angers, a vu son chiffre d’affaires passer de 1 million d’euros en 2012 à 1,9 million trois ans plus tard.

Soit un impressionnant taux de croissance de 85,86 %.

« Dans le classement des Échos, nous devrions donc être à la 336e place. Ceci nous place après Qowisio, mais devant Octave, qui n’affiche qu’un 56,44 % de croissance entre 2012 et 2015 », s’étonne Pascal Viau. Le directeur de la SCOP trouve « étrange que l’on puisse oublier des sociétés telles que Coup de Pouce 49, qui ont en plus la particularité d’être coopératives ».

Créée en 2006 sur un modèle novateur, CDP49 a accompagné plus de 400 entrepreneurs dans le développement de leurs activités.

