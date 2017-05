Maine-et-Loire Contrôles de gendarmerie renforcés pour ce week-end

0

Pour endiguer la mauvaise spirale du nombre de tués sur la route entamée en janvier, la gendarmerie sera particulièrement mobilisée pendant ce week-end prolongé.

Depuis le début de l'année, dans le Maine-et-Loire, quinze personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route sur la zone gendarmerie, dont neuf étaient âgées de moins de 25 ans. « On est sur une moyenne d'un accident corporel par jour », précise le capitaine Vincent Wachala, commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière.

Des opérations d'envergure départementale sont menées depuis ce mercredi et le seront jusqu'à lundi matin dans l'ensemble du Maine-et-Loire. « On sort tous les équipements » prévient le capitaine Wachala. Des équipes visibles vont être disposées sur le bord des routes et seront chargées d'effectuer les contrôles toxicologiques et de papiers.

Le détail des opérations dans Le Courrier de l'Ouest de ce jeudi