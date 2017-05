Maine-et-Loire Comment les candidats aux législatives voient-ils l'entreprise ?

0

Cinq candidats aux élections législatives en Maine-et-Loire se sont confrontés lundi soir aux patrons du Centre des jeunes dirigeants : Jean-Charles Taugourdeau (LR, 3e circonscription), Eric Touron (UDI, 4e circonscription), Serge Bardy (PS, 6e circonscription), Hervé Dubosclard (EELV, 7e circonscription) et Matthieu Orphelin (En Marche, 1e circonscription). L'occasion pour eux de prendre la mesure des réalités vécues au quotidien par les chefs d’entreprises, qui réclament plus de souplesse et de simplicité.

