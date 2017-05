Maine-et-Loire Christian Gillet répond un "Non, mais" à L'Isle-Briand

0

Dans ses éditions du jeudi 5 mai, le Courrier de l'Ouest s'interroge sur l'implantation possible de SOS Village d'enfants au coeur du parc de L'Isle-Briand, propriété du Conseil départemental. SI tel est le cas, votre quotidien s'étonne de la rapidité avec laquelle a été mené ce dossier. SOS Village d'enfants a obtenu son agrément pour créer un site de protection de l'enfance spécifique aux fratries il y a moins de deux semaines. Et la structure aurait déjà des bâtiments, qui plus est, appartenant au Département. "Non, il n'y a rien de fait, répond Christian Gillet, le président du Conseil départemental. Ces locaux sont insalubres et sauf à tout raser et reconstruire, ils ne sont pas étudiés pour accueillir des fratries".

Développement dans nos éditions de ce samedi 6 mai.