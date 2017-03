Maine-et-Loire Christian Gillet, patron du Département, face à la rédaction

0

Christian Gillet (UDI), président du Conseil départemental de Maine-et-Loire, est l'invité de la rédaction ce lundi dans les colonnes du Courrier de l'Ouest. En voici quelques extraits :

Sénatoriales

" Le département doit être représenté de manière plus équilibrée. Il m’apparaît donc important qu’il y ait, à côté de la liste conduite par Mme Deroche (LR) associée à M. Capus (LR), une liste des territoires, plus large, plus ouverte et moins politique. Le centre-droit que je représente a toute sa place dans ce paysage".

Christophe Béchu

" Je n’étais pas forcément totalement associé aux décisions financières de la collectivité (avant d'en devenir président en 2014, ndlr). Le mode de gouvernance de mon prédécesseur (Christophe Béchu, ndlr) était un peu différent du mien qui est un peu plus collégial. Mais je ne veux pas revenir sur le passé et je ne mets pas les difficultés sur mon prédécesseur".

Fillon

" Pour le moment, j’accorde à François Fillon le bénéfice du doute. Mais s’il devait effectivement être mis en examen le 15 mars prochain, je serais amené à lui retirer mon soutien. Je persiste à penser que son programme est le meilleur pour la France mais il doit être appliqué par quelqu’un qui a une éthique irréprochable ».

