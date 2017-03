Maine-et-Loire Le chômage baisse de 1% en février

0

Fin février, le Maine-et-Loire comptait 38 780 demandeurs d'emploi de catégorie A (tenus de rechercher un emploi), en baisse de 1% par rapport à fin janvier, et de 5,8 % sur un an. Dans les Pays de la Loire, ce nombre a baissé de 0,2 % sur un mois et de 5,7 % sur un an.

En ajoutant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité, (catégories A, B, C), le chômage a en revanche progressé de 0,5% le mois dernier, et de 1,1% sur un an. Il représentait 73 660 personnes fin février. La tendance est légèrement plus faible dans la région (+0,8 % sur un mois et +0,4 % sur un an).

