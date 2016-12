Maine-et-Loire Ces secteurs tournent à plein régime pendant les fêtes

0

Pour de nombreuses entreprises du Maine-et-Loire, les fêtes de fin d'année sont LA période à ne pas manquer. A Vihiers, le producteur de foie gras Coraboeuf réalise ainsi 70% de son chiffre d'affaires entre Noël et le Nouvel An. Au total, 6800 canards ont été abattus en 2016, dont la moitié en novembre et décembre. "C'est le travail d’une année entière pour nous", explique Claire Coraboeuf, qui tient l'exploitation familiale avec son frère Bertrand.

Outre l'agro-alimentaire, la culture de sapins et la logistique tournent à plein régime depuis plusieurs semaines.

A lire dans le Courrier de l'Ouest du mercredi 28 décembre.