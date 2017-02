Maine-et-Loire Ces parlementaires qui emploient leur famille

0

Mis en lumière par l’affaire Fillon, les assistants des parlementaires sont parfois membres de la famille. C’est le cas en Anjou.

Nous avons demandé aux sept députés et aux quatre sénateurs du Maine-et-Loire comment ils ventilaient les sommes prévues pour rémunérer leurs collaborateurs, et si certains d'entre eux faisaient partie de leur famille. Et, surprise, il y en a.

Rappelons que cette pratique est tout à fait légale, à condition de correspondre à un travail réel. C’est d’ailleurs tout l’enjeu de l’affaire Fillon.

On apprend ainsi que le sénateur-maire LR d’Angers Christophe Béchu emploie sa belle-sœur ; la sénatrice EELV Corinne Bouchoux sa fille et le député-maire de Cholet Gilles Bourdouleix, sa femme.

Les réponses des parlementaires du Maine-et-Loire à nos questions dans Le Courrier de l'Ouest de ce mercredi.