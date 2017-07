Maine-et-Loire Beaucoup de monde sur les autoroutes ce samedi

0

Sans surprise, le chassé-croisé des juilletistes et des aoûtiens génère un trafic important sur les autoroutes traversant le Maine-et-Loire.

L’A11 est particulièrement chargée, depuis 10 heures ce samedi, avec un flux très dense de 3 000 véhicules par heure dans le sens Paris-province et 3 200 véhiucles par heure dans le sens province-Paris à hauteur d’Angers. La circulation est cependant restée relativement fluide.

Les rares accidents survenus ont été pris en compte rapidement par les patrouilleurs et les véhicules en panne ont été écartés sur les bandes d’arrêt d’urgence.

Sur l’A 87, entre Angers et La Roche-sur-Yon, la circulation était chargée dans la matinée jusqu’en début d’après-midi, et a depuis repris un flux jugé normal, avec un temps de trajet d’une heure entre les deux préfectures.



Au niveau national, on recensait 600 km de bouchons à la mi-journée ce samedi, ce qui attestait d’une forte densité de trafic, mais avec des conditions moins compliquées que ce que l’on pouvait craindre. Le record de bouchons, cette année, date du 24 mai, veille du pont très ensoleillé de l’Ascension.