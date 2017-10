Maine-et-Loire Aux petits soins du lit de la Loire

0

Un ambitieux projet de rééquilibrage du lit de la Loire est en cours de réflexion.

Jusqu'au milieu des années 1990, l'exploitation du sable dans des quantités importantes était autorisée. Résultat : le lit du fleuve s'est creusé et le nombre d'espèces aquatiques a diminué. C'est ainsi qu'en 1994, le fleuve s'était enfoncé de 4 mètres à Nantes et de 2 mètres à Angers.

En 2002, un plan Loire, réalisé en collaboration avec Voies navigables de France (VNF), l'agence de l'eau Loire-Bretagne et la région des Pays de la Loire, a vu le jour. Son but ? Faire remonter le niveau de l'eau. Mais cela n'a pas suffi. Aujourd'hui encore, la Loire manque d'espace. « Depuis 2015, on réfléchit à un moyen de lui rendre sa liberté », indique le chef de l'UTI Loire.

Pour rehausser le lit du fleuve, le programme est chargé. « On va commencer par remodeler 79 épis sur les 400 présents. Il s'agit de bandes de sable et de roches situées au milieu du fleuve que l'on va raccourcir et abaisser. Cela va permettre de libérer du sable qui viendra nourrir le lit du fleuve ».

