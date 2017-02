Maine-et-Loire. Autoroutes : ces hommes risquent leur vie pour notre sécurité

0

Entre 2007 et 2010, trois agents routiers ont perdu la vie dans le Grand Ouest, percutés par des automobilistes alors qu’ils intervenaient sur le réseau autoroutier. L’un d’eux remplissait sa mission dans le secteur du Mans ; un autre près de Vierzon et le dernier à côté de Saumur.

Depuis, Vinci autoroutes multiplie les messages de prévention afin d’assurer la sécurité de ses employés et des usagers de la route. L’une des principales recommandations est d’effectuer des pauses, une toutes les deux heures au moins, afin d’éviter le phénomène d’hypovigilance. Cette diminution progressive de la vigilance physique et mentale qui conduit vers la somnolence et le sommeil est la première cause d’accident sur les autoroutes.

Autre action menée par Vinci autoroutes, l’opération portes ouvertes au centre d’exploitation de Saint-Jean-de-Linières s’est déroulée ce mercredi . Inscrite dans le cadre de Made in Angers, elle a permis à 80 visiteurs de découvrir les métiers de la route et se plonger dans les coulisses de Vinci autoroutes.