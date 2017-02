Maine-et-Loire "Aucune entreprise n'est à l'abri d'une cyber-attaque"

0

Face à une explosion des attaques informatiques, la cybersécurité devient un enjeu stratégique pour les entreprises. "Il existe un véritable marché noir de la cybercriminalité, de plus en plus structuré. En 2013, on estimait à 190 milliards de dollars la valeur des informations pillées dans le monde", observe l'entrepreneuse angevine Virginie Desert-Beurton, qui anime ce jeudi une conférence au Medef Anjou.

Dès lors, "aucune entreprise n'est à l'abri d'une cyber-attaque", prévient cette passionnée d'intelligence économique. La pratique du "ransomware" s'est ainsi généralisée depuis un an en France. Le principe : une PME retrouve ses fichiers cryptés, et doit payer une rançon de plusieurs milliers d'euros pour y avoir de nouveau accès.

Dans une interview au "Courrier de l'Ouest", la spécialiste donne des clés aux entreprises pour anticiper et réduire les risques.

