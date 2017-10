Maine-et-Loire Au Sénat, Emmanuel Capus siégera avec les Indépendants

0

Content, même si dit-il, il n'était pas très inquiet.

Emmanuel Capus n'aura pas à choisir entre sa famille d'origine (LR) et celle qui l'a fait élire (LRM), le voilà rattaché à un groupe de 11 sénateurs estampillé « République et territoires » et sous-titré « Les Indépendants ». Et à l'abri des moqueries qui n'auraient pas manqué de fleurir s'il avait du choisir entre l'un des deux.

Finis les « constructifs » donc, déjà ringards et dépassés, et surtout estampillés « majorité présidentielle ».

« Nous souhaitons que le gouvernement réussisse et nous voterons les lois qui nous paraissent bonnes. Nous serons responsables et nous ferons des propositions pour améliorer les textes », disent les indépendants qui se réclament « de la droite, du centre-droit » et tenants d'une ligne « libérale, européenne et sociale ».

Notre reportage au Sénat à Paris dans Le Courrier de l'Ouest de ce mardi