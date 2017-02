Maine-et-Loire Alerte au vent violent : le département en vigilance orange

0

Le Maine-et-Loire a été placé en vigilance orange ce vendredi. Des vents violents sont annoncés à partir de la mi-journée et jusqu'en début de soirée.

Le vent de sud se renforce ce vendredi matin de la Bretagne au sud des Pays de la Loire. Il tournera au sud-ouest puis à l'ouest en cours de journée, associé à de fortes averses. Il concernera alors également les départements plus intérieurs des Pays de la Loire, notamment le Maine-et-Loire.

Les rafales maximales pourront atteindre 110 à 120 km/h près du littoral, voire 130 km/h près de caps exposés du littoral atlantique.

Dans les terres, on atteindra 90 à 100 km/h avec des pointes à 110 km/h sous les averses les plus fortes.

Vagues/submersion :

Les vents associés à cette dépression nommée "Kurt" seront tempétueux et aggraveront encore l'état de mer sur tout le littoral atlantique en cours de journée de vendredi. Les très fortes vagues vont se maintenir ensuite sur tout le littoral atlantique, toutefois conjuguées à des niveaux d'eau en baisse.