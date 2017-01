Maine-et-Loire Alcool et vitesse : 18 permis de conduire retirés

0

Plus de 20 alcoolémies ont été constatées au cours du dernier week-end par les gendarmes de l’Escadron départemental de sécurité routière (EDSR).

Les gendarmes ont relevé douze délits (pour des taux de 0,94 g d’alcool par litre de sang à 2,10 g) et huit contraventions (pour des taux de 0,54 g à 0,76 g d’alcool par litre de sang).

Côté vitesses excessives, un homme de 25 ans a été intercepté à 152 km/h au lieu de 90 km/h sur la RD 961, près de Chemillé. Dans le Segréen, un autre conducteur a été verbalisé à 142 km/h pour 90.

Au total, « 18 permis de conduire ont été retirés sur-le-champ. Les auteurs de ces infractions vont en parallèle être très prochainement convoqués en justice », précise le chef d’escadron Patrick Voyer.

Le nombre d’accidents est en hausse dans le département, alors même que l’hiver s’installe et que les conditions de circulation deviennent difficiles. « Les contrôles de la gendarmerie vont s’intensifier sur les axes routiers importants mais aussi et surtout sur le réseau secondaire du département », prévient le commandant de l'EDSR.

