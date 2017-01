Anjou Poids lourd accidenté sur l'A11 : circulation bloquée sens Angers-Paris

0

Un accident s'est produit à 12h42 ce vendredi sur l'A11 impliquant un poids lourd et une voiture, qui venaient de Paris et se dirigeaient vers Nantes. Surpris dans une averse de grêle, ils ont traversé les voies et bloquent le sens de circulation opposé, Nantes-Paris.

La circulation est coupée entre Angers et Corzé en direction de Paris. La sortie est obligatoire à Pellouailles-les-Vignes. Les usagers qui se rendent vers Le Mans et Paris peuvent reprendre l'autoroute à Seiches-sur-Le Loir.

Vinci incite à la prudence à l'approche du bouchon qui s'est formé.

La circulation se fait sur une voie dans le sens Paris-Nantes.

Les sapeurs-pompiers ont pris en charge les deux conducteurs légèrement blessés.