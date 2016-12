Maine-et-Loire 52 000 salariés des très petites entreprises appelés à voter

0

Jusqu’au 13 janvier, les salariés des TPE sont appelés à élire le syndicat qui négociera leurs droits. Premier enjeu : la participation.

Coiffeurs, assistantes maternelles, serveurs, secrétaires médicales… À partir de vendredi, 4,6 millions de salariés de très petites entreprises sont appelés à choisir le syndicat qui négociera leurs droits pendant les quatre prochaines années.

En Maine-et-Loire, 52 000 travailleurs sont concernés par ce scrutin à fort enjeu, qui se déroulera jusqu’au 13 janvier.

Le résultat du vote permettra en effet de constituer les futures commissions paritaires régionales (CPRI), chargées de représenter, défendre et conseiller les salariés et les entrepreneurs. Un véritable pouvoir pour ces personnels privés de délégués syndicaux, et souvent très isolés.

Pourtant, la perspective du vote ne passionne pas dans les TPE angevines.

Les raisons de ce désintérêt dans Le Courrier de l'Ouest de ce jeudi