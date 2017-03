Maine-et-Loire Les ouvriers, une voix dans la campagne

0

Chez Paul, resto routier et ouvrier situé à la sortie de Doué, on attend beaucoup de l'élection présidentielle.

« Faut donner un peu moins à ceux qui ne font rien. Y a pas assez de différence avec ceux qui travaillent, ça encourage pas à aller bosser », pense Mickaël, un couvreur de 26 ans.

Arsène, 25 ans, embraye : « Et puis, il faut arrêter d'accueillir tout le monde. On a assez de misère chez nous et ceux qui ont besoin d'aide, on les aide pas ».

Cyril, 43 ans, plaquiste, s'en prend à « la ribambelle de feignasses qui ne veulent pas se lever le matin pour aller bosser », y compris dans sa famille. Alors « ceux qui ne veulent pas bosser, on va les mettre au boulot. J'aimerais bien qu'ils méritent un peu l'argent qu'on leur donne ».

En face, Dominique opine en silence.

Sans surprise, Marine Le Pen a la cote. « Je ne veux pas être le raciste de base mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord aider les Français ? », dit Cyril.

Reportage et interview lundi dans Le Courrier de l'Ouest à télécharger ici