Maine-et-Loire 1 200 supporters du SCO bloqués 4 heures dans le train du retour

0

Au lendemain de la défaite face au PSG en finale de la Coupe de France, environ 1 200 supporters angevins sont restés près de 4 heures bloqués dans leur train à Sablé-sur-Sarthe en raison d'un problème mécanique.

A l'issue du match, les supporters ont gagné un TGV duplex spécialement affrété pour rentrer chez eux. A 1h17, le train a quitté la gare Montparnasse, mais peu après 3 heures, le conducteur a signalé "un problème de traction", causé par un problème électrique.

Par précaution, a expliqué la SNCF, le train s'est arrêté vers 3h30 en gare de Sablé, afin que les passagers puissent éventuellement sortir et se dégourdir les jambes.

"Après la défaite, ça fait beaucoup. Avec les copains dans notre wagon, on l'a surnommé +le train de la loose+", a plaisanté Christophe Guicheteau, l'un des supporters bloqué depuis 3 heures. "On est descendu trouver une boulangerie à Sablé et on lui a pris 100 croissants", raconte encore le passager.

La réparation ayant échoué, la SNCF a finalement décidé d'inverser les deux TGV et de placer en queue la machine de tête défaillante. La manoeuvre s'est achevée peu avant 7 heures et le train est reparti à 6h50..

Un coffret petit-déjeuner devait leur être offert par la SNCF à leur arrivée en gare d'Angers vers 7h15.