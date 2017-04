Macron reçu samedi par Estrosi avant son meeting de Marseille

0

Le candidat d'En Marche! à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, sera reçu samedi matin à Marseille par l'ancien ministre LR Christian Estrosi, a-t-on appris auprès de leurs entourages, précisant qu'il s'agit d'un "accueil républicain".

La rencontre entre le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le candidat se déroulera à 08h45 à l'hôtel de région, a-t-on précisé dans l'entourage de M. Estrosi, confirmant une information de BFMTV.

C'est M. Macron, qui tient un meeting samedi après-midi à Marseille, qui a demandé à rencontrer l'ancien maire de Nice, a affirmé l'entourage de ce dernier.

De la part du responsable LR, il s'agit là d'un "accueil républicain", a-t-on ajouté, et "cela n'a rien à voir avec les sifflets" essuyés par M. Estrosi lors du meeting de François Fillon, vendredi soir à Toulon.

Le camp Macron a également confirmé la rencontre. "C'est une visite républicaine à un président de région élu parce que nous avons su faire la différence entre la droite et le FN" lors des régionales de décembre 2015, a déclaré le député PS Christophe Castaner, membre du premier cercle des soutiens d'Emmanuel Macron. A la tête de la liste socialiste aux régionales, Christophe Castaner s'était retiré, comme le lui demandait la direction du PS, pour permettre la victoire de M. Estrosi face au FN emmené par Marion Maréchal-Le Pen.

Vendredi soir au meeting de François Fillon au Zénith de Toulon, M. Estrosi, qui avait demandé il y a quelques semaines à M. Fillon de renoncer à sa candidature en raison de ses ennuis judiciaires, s'est fait copieusement huer par la foule, qui scandait le nom de Fillon pendant qu'il parlait à la tribune.

"Christian Estrosi est et restera gaulliste et soutient le candidat de sa famille politique car il place la fidélité au-dessus de tout", affirme son entourage. "Il est allé au meeting de Fillon le rappeler et ne trahira pas les valeurs gaullistes qu'il défend. En tant que président de Région, il a des majorités qui contiennent de la société civile et ne place pas l'appartenance à un parti politique comme boussole".

"Dans ses responsabilités de président élu sur des valeurs républicaines, il reçoit tous ceux qui lui demandent et qui veulent parler de sa région, qu'ils soient du centre, de la droite ou de la gauche. Macron en visite à Marseille a demandé un rendez-vous pour un entretien dans un esprit républicain", ajoute-t-on.