Macron président Le président du Département : "Volonté, audace et courage"

Le président du Conseil départemental Christian Gillet réagit après l'élection d'Emmanuel Macron comme président de la République :

« Le peuple français s’est exprimé. Il a élu Emmanuel Macron à la présidence de la République. Au-delà du score qui le sépare de son adversaire, il faut regarder les choses en face et prendre conscience des inquiétudes qui se sont exprimées lors des scrutins des 23 avril et 7 mai. L’importance du vote en faveur des extrêmes, comme le niveau de l’abstention ou le nombre de bulletins blancs, illustrent les fractures politiques, sociales et territoriales profondes de la France. Après un quinquennat marqué du sceau de l’échec, il appartient au nouveau Président de la République de faire preuve de volonté, d’audace et de courage durant ces cinq prochaines années pour réformer vigoureusement notre pays et réconcilier les Français. A lui de se montrer à la hauteur des enjeux ».

