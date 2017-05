Macron président. Jean-Louis Belliard (PS): "Nous tourner vers les législatives"

0

Jean-Louis Belliard, secrétaire fédéral du PS 49, après l'annonce de l'élection d'Emmanuel Macron comme président de la République :

« On a évité le pire. Nous nous sommes tous mobilisés pour faire barrage au FN et le fait que Marine Le Pen arrive avec 35 % des voix est mieux que ce que l’on espérait. Il faut désormais nous tourner vers les législatives. Nous avons un certain nombre de divergences avec Emmanuel Macron. La seule solution pour qu’il y ait un programme progressiste, c’est qu il y ait un parlement de gauche. On discutera avec En Marche! mais on sera fermé sur les valeurs et les mesures. »

Retrouvez les résultats commune par commune en suivant ce lien