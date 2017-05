Macron président. Florian Santinho (En marche!): "Rassembler et non plus cliver".

0

Florian Santinho, porte-parole d'En marche! en Maine-et-Loire, après l'élection d'Emmanuel Macron :

« Je suis très satisfait de ce résultat, c’est un message avec un double écho : le choix clair de porter un homme qui apporte une fraîcheur en politique et un renouveau en changeant les codes et qui est capable de rassembler le pays. L’enjeu est énorme, les défis sont nombreux et nous savons que la tâche sera longue et fastidieuse. Nous comptons poursuivre cette dynamique dès les 11 et 18 juin pour les élections législatives en offrant du renouvellement et une majorité présidentielle au président. On n’est jamais satisfait quand le Front National est au second tour, c’est l’échec de la classe politique et je crois qu’Emmanuel Macron n’est pas un symptôme mais une réponse. Il faut rassembler et non plus cliver et diviser, c’est ce qu’a montré Emmanuel Macron. »

