Macron président Christophe Béchu, maire d'Angers : "Un motif de fierté"

Christophe Béchu, maire d'Angers, après l'élection d'Emmanuel Macron comme président de la République :

« C’est une victoire claire d’un candidat qui ne portait pas seulement ses couleurs personnelles mais bien celles de celles et ceux qui voyaient ce que la menace FN pouvait représenter. C’est un résultat clair mais un certain nombre de choses n’ont pas disparu. Marine Le Pen a été cherché entre 3 et 4 millions d’électeurs supplémentaires. Au soir du premier tour, quand on additionnait les scores des extrêmes, on était proche de 50 %. Au-delà de la satisfaction, chacun doit avoir conscience que ce quinquennat qui commence doit déboucher sur des résultats pour éviter un deuxième tour Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon dans cinq ans. Ça va être au président de la république élu de rassembler les Français au-delà de ce qu’il a affirmé comme une volonté. Il faut des gestes d’ouverture pour crédibiliser cette ambition. Je pense qu’il y a un certain nombre de clivages qui ont volé en éclats. La prochaine chose, c’est qui sera chargé de conduire le gouvernement de la France. il faut un geste qui arrive dans le sens du dépassement de ce clivage. Ce soir, c’est un moment de satisfaction et de gravité. Et un motif de fierté pour les Français car un pays qui choisit un président de 40 ans croit en son avenir. Je souhaite que le quinquennat qui commence soit un quinquennat réussi. »

