Macron président Aymeric Merlaud (FN) : "une opposition combative"

Aymeric Merlaud, responsable du FN en Maine-et-Loire, réagit à l'élection d'Emmanuel Macron



« On aurait préféré faire plus, bien évidemment, mais on a atteint plus de dix millions de voix. Nos adversaires auraient tort de se réjouir. Je remercie les militants qui nous ont rejoints pendant la campagne. Nous étions 400 en Maine-et-Loire et nous sommes 500 aujourd’hui. Je souhaite la bienvenue à tous les électeurs qui ont voté pour la première fois pour le Front national. Ils participeront à une opposition combative. Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Je pense aussi aux déçus des Républicains qui ont voté Macron en dépit de la continuité avec Hollande ».