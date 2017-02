UE: les Etats-Unis déterminés à "poursuivre la coopération"

0

Les Etats-Unis sont déterminés à "poursuivre la coopération et le partenariat avec l'Union européenne", a affirmé lundi le vice-président américain Mike Pence, parlant d'un "engagement fort" du président américain Donald Trump en ce sens.

Mike Pence était reçu pour la première fois à Bruxelles par le président du Conseil européen Donald Tusk, qui de son côté a souhaité que l'UE puisse compter sur "un soutien sans équivoque" de Washington.

"Il s'est passé trop de choses dans votre pays et dans l'Union européenne au cours du mois écoulé, il y a eu trop d'opinions nouvelles et parfois surprenantes exprimées sur nos relations et notre sécurité commune pour prétendre que tout va comme d'habitude", a d'abord relevé Donald Tusk au côté de Mike Pence devant des journalistes.

Une allusion aux vives critiques exprimées par Donald Trump sur l'UE, une organisation selon lui promise à davantage de fragmentation après le "merveilleux" Brexit.

Donald Tusk a ensuite décrit les "demandes clés" à respecter dans la relation UE-USA, et dit avoir reçu de Mike Pence l'assurance qu'elles seraient respectées par la nouvelle administration américaine.

Prenant la parole à son tour, le vice-président américain s'est voulu à nouveau rassurant.

"Aujourd'hui j'ai le privilège, au nom du président Trump, d'exprimer l'engagement fort des Etats-Unis à poursuivre la coopération et le partenariat avec l'Union européenne", a-t-il affirmé.