Longuenée-en-Anjou La commune nouvelle "sur la bonne voie"

Jean-Pierre Hébé, le premier maire de la commune nouvelle de Longuenée-en-Anjou (La Meignanne, le Plessis-Macé, La Membrolle-sur-Longuenée et Pruillé), fait le bilan d'une première année d'existence. "On est sur la bonne voie", explique-t-il dans nos colonnes ce mercredi 11 janvier. Pour les habitants, le point crutial sera la découverte du premier "vrai" budget communal et de l'harmonisation des taxes et impôts.

